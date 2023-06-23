الرئيس يون يقوم بجولة تشمل ليتوانيا وبولندا الأسبوع القادم

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من المقرر أن يقوم الرئيس الكوري "يون صوك يول" بجولة تشمل كلا من ليتوانيا وبولندا خلال الفترة من العاشر وحتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.وفي أثناء زيارته لليتوانيا، سيحضر الرئيس "يون" قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" التي ستعقد خلال الفترة من العاشر وحتى الثاني عشر من يوليو.وسوف تكون تلك هي المرة الثانية التي تشارك فيها كوريا الجنوبية في قمة للناتو منذ شهر يونيو من العام الماضي.وسوف يتم خلال هذه الزيارة إضفاء طابع رسمي على التعاون بين كوريا الجنوبية وحلف الناتو في 11 مجالا، بما في ذلك الحد من الانتشار النووي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المتقدمة، كما سيبحث الجانبان تقديم دعم لأوكرانيا، ومواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وقال المكتب الرئاسي الكوري إنه يقوم حاليا بالتنسيق مع الجانب الياباني حول إمكانية عقد قمة كورية يابانية على هامش قمة الناتو.وفي المحادثات الثنائية التي سيعقدها الرئيس "يون" مع قادة دول الناتو، من المتوقع أن يتم بحث القضايا المتعلقة بتنويع سلاسل التوريد، ودعم استضافة مدينة بوسان الكورية للإكسبو لعام 2030.وفي ختام زيارته لليتوانيا، سيتوجه الرئيس "يون" إلى بولندا في زيارة تستغرق 3 أيام، يبحث خلالها سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات الصناعة الدفاعية، ومحطات الطاقة النووية.وبشأن التكهنات حول زيارة الرئيس "يون" لأوكرانيا على هامش جولته المرتقبة، قال المكتب الرئاسي إنه ليست هناك أي خطة لتلك الزيارة.