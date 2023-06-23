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الاقتصادية

إل جي إنرجي تحصل على كمية من الليثيوم تكفي لمليوني سيارة كهربائية

Write: 2023-07-07 13:39:23Update: 2023-07-07 13:48:19

إل جي إنرجي تحصل على كمية من الليثيوم تكفي لمليوني سيارة كهربائية

Photo : KBS News

استطاعت شركة "إل جي إنرجي سوليوشن" الكورية الحصول على مادة الليثيوم المستخدمة في إنتاج البطاريات الثانوية، بما يكفي لإنتاج بطاريات لمليونيْ سيارة كهربائية.
وقالت "إل جي" اليوم الجمعة إنها وقعت صفقة طويلة المدى مع شركة "إس كيو إم" في تشيلي لشراء الليثيوم منها.
وبهذا أصبحت "إل جي" تمتلك مناجم الليثيوم في كل من تشيلي وأستراليا اللتين وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مما سيمكن "إل جي" من تزويد سوق أمريكا الشمالية ببطارياتها الثانوية التي تلبي متطلبات قانون تخفيض التضخم الأمريكي.
وبموجب الصفقة الموقعة، ستحصل شركة "إل جي إنرجي سوليوشن" على حوالي 100 ألف طن من مادة الليثيوم من شركة "إس كيو إم" بدءا من هذا العام وحتى عام 2029.
وتخطط "إل جي" لبناء مصنعين للبطاريات الثانوية تصل طاقتهما الإنتاجية إلى 43 غيغاواط في الساعة في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة.
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