الحكومة الكورية تقر بأن خطة تصريف المياه من محطة فوكوشيما تفي بالمعايير الدولية

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أقرت الحكومة الكورية بأن خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر تفي بالمعايير والأهداف المحددة للتصريف، والمعايير الدولية، بما في ذلك معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.جاء ذلك في تقرير كشفت عنه الحكومة الكورية اليوم الجمعة حول نتائج تقييمها لسلامة خطة تصريف مياه فوكوشيما.وحول قدرة الجهاز الخاص بتنقية النويدات المشعة باستثناء التريتيوم، أشار التقرير إلى أن نتائج تحليل كثافة 62 نوعا من النويدات المشعة على أساس سنوي منذ عام 2013 وحتى عام 2022 قد أثبتت التحقق من معايير التصريف منذ شهر مايو من عام 2019.وقال التقرير إن كثافة التريتيوم لمياه فوكوشيما الملوثة بعد تصريفها في البحر سجلت 1468 بيكريل للتر الواحد، وهو ما يقل عن الهدف المحدد للتصريف البالغ 1500 بيكريل.وأضاف التقرير أنه تم التأكد من أن أداء مادة الامتصاص في الجهاز الخاص بتنقية النويدات المشعة يؤكد القدرة على تنقية النويدات ضمن معيار التصريف، كما تم التأكد من تركيب أنواع مختلفة من الأجهزة التي تمنع من تصريف المياه الملوثة دون تنقيتها وتمييعها بسبب انقطاع في التيار الكهربائي أو خلل فني في الجهاز.وأشار التقرير إلى أن المياه الملوثة التي سيتم تصريفها من محطة فوكوشيما قد تؤثر على مياه البحر الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من جزيرة جيجو بزيادة كمية ضئيلة للغاية من مادة التريتيوم بعد مرور 10 سنوات من التصريف.