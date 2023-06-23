رئيس الوزراء الكوري يقوم بزيارة لبنما

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قام رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" بزيارة لبنما.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مسؤول كوري رفيع المستوى بزيارة لبنما منذ 13 عاما، بعد أن زارها الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" في عام 2010.وأجرى "هان" محادثات مع الرئيس البنمي "لورنتينو كورتيزو"، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.وأشاد "هان" بتطور العلاقات بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والبنية التحتية والمصادر الطبيعية والطاقة، بينما أعرب الرئيس البنمي "كورتيزو" عن أمله في توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم والبيئة.وحضر رئيس الوزراء "هان" اجتماعا للتعاون الكوري البنمي في قطاع البنية التحتية، وأعرب عن أمله في مساهمة الشركات الكورية في مشروعات البنية التحتية في بنما، مشيرا إلى وجود كونسورتيوم كوري يشارك حاليا في مشروع بناء الخط الثالث من السكك الحديدية الحضرية في بنما.