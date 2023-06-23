الأرباح التشغيلية لسام سونغ للإلكترونيات في الربع الثاني تسجل أقل مستوياتها

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سجلت الأرباح التشغيلية لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات في الربع الثاني من هذا العام اقل مستوياته منذ الأزمة المالية بسبب الركود في صناعة أشباه الموصلات وانخفاض الطلب العالمي على الهواتف الذكية.ومن المتوقع أن تشهد "سام سونغ" تعافيا في أرباحها التشغيلية خلال النصف الثاني من هذا العام بفضل زيادة شحنات رقائق ذاكرة الوصول العشوائي "دي رام"، وانخفاض مخزونها.وأعلنت "سام سونغ" للإلكترونيات اليوم الجمعة أن أرباحها التشغيلية بلغت 600 مليار وون في الربع الثاني من هذا العام، بانخفاض نسبته 95.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما حجم مبيعات "سام سونغ" فبلغ 60 تريليون وون، بانخفاض نسبته 22.3%.وكانت الأرباح التشغيلية لسام سونغ في الربع الأول من هذا العام قد بلغت 64.02 مليار وون، بانخفاض نسبته 95.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن جهة ثانية، حققت شركة "إل جي" للإلكترونيات زيادة بنسبة 12.7% في أرباحها التشغيلية في الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 892.7 مليار وون.وبلغ حجم مبيعاتها 19 تريليونا و988.8 مليار وون في الربع الثاني، بزيادة نسبتها 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.