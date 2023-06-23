الجيش الكوري يجري تدريبات للدفاع عن جزر دوكدو

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أجرى الجيش الكوري الجنوبي تدريبات غير معلنة للدفاع عن جزر دوكدو في أواخر شهر يونيو الماضي.وقال مصدر عسكري اليوم الجمعة إن الجيش الكوري ظل يجرى هذا النوع من التدريبات بشكل منتظم وعلى أساس شبه سنوي لحماية أراضي البلاد وشعبها وممتلكاتها.الجدير بالذكر أن هذه التدريبات المعروفة باسم "تدريبات الدفاع عن جزر دوكدو" ظل يتم إجراؤها مرتين سنويا منذ عام 1986.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إجراء هذه التدريبات منذ تنصيب الرئيس الكوري "يون صوك يول"، وقد شارك فيها هذا العام عدد من السفن التابعة للقوات والشرطة البحرية.وكان الجيش الكوري قد أجرى تلك التدريبات علنيا عدة مرات مع تعبئة عدد من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية وقوات مشاة البحرية خلال فترة حكومة الرئيس السابق "مون جيه إين"، ولكن تم الاستغناء عن الطائرات المقاتلة منذ انطلاق حكومة الرئيس "يون".ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية اليابانية عن أسفها لهذه التدريبات، مدعية أن جزر دوكدو تابعة للأراضي اليابانية بناء على القانون الدولي.