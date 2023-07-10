أمطار غزيرة على المنطقة الوسطى من كوريا حتى اليوم الاثنين

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شهدت كوريا الجنوبية أمطارا غزيرة أمس الأحد، ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار بنفس المعدلات على المنطقة الوسطى والمناطق الداخلية الجنوبية حتى اليوم الاثنين.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن معدلات سقوط الأمطار تراوح بين 30 إلى 60 ملليمترا في الساعة على المنطقة الوسطى والمناطق الداخلية الجنوبية، وسوف يستمر الجو فوق شبه الجزيرة الكورية في حالة غير مستقرة.وأضاف التقرير أنه يجب توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة الخارجية مثل المشي لمسافات طويلة أو التخييم، حيث سيكون هطول الأمطار مصحوبا برياح وبرق ورعد في بعض المناطق. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة حتى اليوم الاثنين، مع سماء ملبدة بالغيوم في جميع أنحاء كوريا.كما توقع التقرير أن تصل درجات الحرارة المرتفعة في فترة بعد الظهر اليوم الاثنين إلى ما بين 27 و34 درجة مئوية، مثلما كانت بالأمس الأحد.