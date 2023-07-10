الحزب المعارض يجتمع مع مدير وكالة الطاقة الذرية بشأن تصريف مياه فوكوشيما

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التقى نواب من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث طالبوا الوكالة التابعة للأمم المتحدة بوقف إطلاق اليابان المزمع للمياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما المعطلة في البحر.جاء ذلك في اجتماع اللجنة الخاصة المسؤولة عن هذه القضية في الحزب، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" أمس الأحد في مقر البرلمان. وخلال الاجتماع أعرب رئيس اللجنة النائب "وي صونغ كون" عن أسفه العميق لاستنتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن خطة التصريف اليابانية تفي بمعايير السلامة الدولية، وقال إن الكوريين لديهم مخاوف جدية بشأن عملية التصريف.وقدم رئيس اللجنة طلبا رسميا لليابان لتأجيل تصريف المياه والنظر في بدائل أخرى مع المجتمع الدولي، كما طلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الانضمام إلى هذه الجهود.من جانبه قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة شكلت فريق عمل خاصا يضم خبراء مرموقين من إحدى عشرة دولة، وقاموا بعمليات تفتيش وتحليلات معمقة لخطة اليابان على مدار أكثر من عامين.وأشار "غروسي" إلى أنه يدرك جيدا مخاوف كوريا الجنوبية بشأن كيفية تنفيذ خطة تصريف المياه، مؤكدا أنه اقترح على الحكومة اليابانية أن تظل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة فوكوشيما لضمان تنفيذ خطة التصريف بشكل صحيح.