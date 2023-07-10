فيلم ذا راوند أب يجتذب 30 مليون مشاهد

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جذب فيلم الكوميديا الإجرامي الكوري الجنوبي "ذا راوند أب" المكون من ثلاثة أجزاء، أكثر من 30 مليون مشاهد حتى الآن، ليصبح أول سلسلة أفلام كورية تتجاوز هذا المستوى من حيث عدد المشاهدات.ووفقا للشركة الموزعة للفيلم "إيه بي أوه إنترتينمنت" أمس الأحد، تصدر الجزء الثالث من الفيلم مبيعات التذاكر بمقدار 10 ملايين و420 ألف تذكرة حتى يوم السبت، مع تجاوز إجمالي عدد تذاكر مشاهدة الأجزاء الثلاثة من الفيلم حتى الآن مستوى 30 مليونا.وكان الجزء الأول الذي صدر في عام 2017 قد استقطب 6 ملايين و880 ألف مشاهد، بينما بلغت مبيعات تذاكر الجزء الثاني 12 مليونا و690 ألفا في عام 2022. وقالت الشركة أيضا إن عدد مشاهدي الجزء الثالث قد تجاوز مستوى 10 ملايين في الأول من شهر يوليو الجاري، ليصبح الفيلم الكوري الحادي والعشرين الذي يتجاوز مستوى 10 ملايين مشاهد.ويقوم ببطولة هذا الفيلم الممثل "ما دونغ صوك"، الذي يؤدي دور شرطي صارم يطارد عصابة مخدرات محلية.