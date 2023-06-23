الرئيس الكوري يتوجه إلى ليتوانيا لحضور قمة الناتو

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يبدأ الرئيس الكوري "يون صوك يول" جولة أوربية اليوم الاثنين، تشمل كلا من ليتوانيا وبولندا، ترافقه فيها السيدة الأولى "كيم كون هي".وفي أثناء زيارته إلى العاصمة الليتوانية "فيلنيوس" سيحضر "يون" قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" التي تستمر حتى بعد غد الأربعاء كرئيس لدولة شريكة للناتو. ومن المقرر أن يجري الرئيس الكوري محادثات ثنائية منفصلة مع قادة عشر دول على هامش اجتماعات الناتو، بما في ذلك النرويج وهولندا ونيوزيلندا والمجر ورومانيا والسويد وفنلندا وليتوانيا.كما سيعقد يون اجتماعا رباعيا مع قادة ما يسمى بالدول الشريكة لحلف الناتو، وهي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا. ومن المتوقع أيضا أن يعقد الرئيس يون قمة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حيث من المتوقع أن تجري مناقشة خطة طوكيو لتصريف مياه محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة.وبعد ذلك سيتوجه الرئيس إلى بولندا مساء الأربعاء في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس البولندي "أندريه دودا"، حيث يحضر حفلا للترحيب به صباح يوم الخميس قبل عقد مباحثات قمة مع "دودا" لمناقشة تعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية احتفالا بالذكرى العاشرة على إقامتها هذا العام. كما سيلتقي يون برئيس الوزراء البولندي وقادة البرلمان هناك، ويحضر منتدى للأعمال بين البلدين، ثم يزور جامعة محلية ويلتقي بالمقيمين الكوريين في بولندا.