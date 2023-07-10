استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة الوسطى من كوريا

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سيستمر هطول الأمطار على معظم أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، مع توقعات بأن تشهد بعض المناطق أمطارا غزيرة.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، من المتوقع أن يبلغ معدل هطول الأمطار 100 ملليمتر على المنطقة الوسطى ومقاطعتيْ جولا وشمال كيونغ سانغ وكذلك في جزيرة جيجو، بينما من المتوقع أن تصل معدلات الأمطار ما بين 5 ملليمترات إلى 60 ملليمترا على الأجزاء الشرقية من مقاطعة كانغ وان ومقاطعتي شمال وجنوب كيونغ سانغ. وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن أمطارا غزيرة تتراوح معدلاتها بين 30 و60 ملليمترا في الساعة ستسقط على أجزاء من المنطقة الوسطى ومقاطعتي شمال وجنوب جولا والمناطق الداخلية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ، مصحوبة بعواصف وبرق ورعد.وسوف تصل درجات الحرارة المرتفعة بعد الظهر إلى ما بين 26 و33 درجة مئوية اليوم الاثنين، وهو ما يماثل أو يزيد قليلا عما كانت عليه بالأمس. ومن المتوقع أيضا أن يستمر الطقس الممطر غدا الثلاثاء مع سماء ملبدة بالغيوم في معظم أنحاء البلاد.