نواب معارضون يسافرون إلى اليابان للاحتجاج على خطة تصريف مياه فوكوشيما

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ستقوم مجموعة من نواب البرلمان الكوري المعارضين بزيارة إلى اليابان في إطار الجهود المبذولة لوقف خطة طوكيو لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في البحر.وغادرت المجموعة المكونة من 11 عضوا والتي تضم أعضاء من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ونواب مستقلين، متوجهة إلى اليابان صباح اليوم الاثنين في رحلة تستغرق ثلاثة أيام، تبدأ بمظاهرة أمام المقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا". كما ستزور المجموعة فرع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اليابان احتجاجا على إطلاق المياه، ثم تعقد مظاهرة اعتصامية أمام مبنى البرلمان الياباني. وتخطط المجموعة لعقد اجتماع غدا الثلاثاء مع مجموعة من أعضاء البرلمان الياباني من المعسكرين الحاكم والمعارض الذين يرفضون خطة تصريف المياه، ثم إصدار بيان مشترك.وفي اليوم الأخير من الزيارة، يعتزم النواب الكوريون المعارضون عقد مؤتمر صحفي مع المراسلين الأجانب في اليابان وتنظيم مظاهرة للتعبير عن رفض خطة تصريف المياه. وبعد العودة إلى كوريا، سيواصل النائب عن الحزب الديمقراطي "او وان شيك" إضرابه عن الطعام أمام البرلمان احتجاجا على الخطة اليابانية، بعد أن ظل مضربا عن الطعام لمدة أسبوعين، منذ يوم 26 يونيو الماضي.