رئيس الحزب الحاكم يبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة

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من المقرر أن يبدأ رئيس حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية زيارة تستغرق أسبوعا إلى الولايات المتحدة، اليوم الاثنين.وسوف يترأس النائب "كيم كي هيون" وفدا من أعضاء الحزب لزيارة واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم الأحد القادم.وسوف يلتقي الوفد الكوري بمسؤولين أمريكيين من البيت الأبيض وإدارة جو بايدن وأعضاء في الكونغرس، للبحث عن سبل لتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي يصادف الذكرى السبعين على تأسيسه هذا العام. كما سيناقش الوفد الكوري أيضا إجراءات المتابعة لإعلان واشنطن الذي وقعه رئيسا البلدين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس "يون صوك يول" إلى الولايات المتحدة في شهر أبريل الماضي.ومن المقرر أن يلتقي رئيس حزب قوة الشعب بمنسق مجلس الأمن القومي لشؤون المحيطين الهندي والهادئ "كورت كامبل" ومسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء في الكونغرس. كما يخطط للالتقاء بالمقيمين ورجال الأعمال الكوريين هناك، بالإضافة إلى خبراء أمريكيين في شؤون شبه الجزيرة الكورية.