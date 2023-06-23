يون يدعو إلى موقف دولي حاسم ضد طموحات كوريا الشمالية النووية

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حث الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" المجتمع الدولي على إظهار عزمه القوي لوقف طموحات كوريا الشمالية النووية.ووجه يون هذه الدعوة في مقابلة مكتوبة مع وكالة "أسوشيتيد برس" نشرت اليوم الاثنين قبيل مغادرته إلى ليتوانيا لحضور القمة السنوية لمنظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، حيث قال إن الوقت قد حان الآن لإثبات أن تصميم المجتمع الدولي على ردع برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية أقوى من رغبة بيونغ يانغ في تطوير أسلحة نووية.وقال الرئيس يون أيضا إن كوريا الجنوبية ستؤكد في اجتماع الناتو على أهمية التعاون الدولي ضد "الأعمال غير القانونية من قبل كوريا الشمالية"، مشيرا إلى أن السلام سيكون مؤكدا وموثوقا به عندما يكون مدعوما بالقوة والردع. وأضاف أن العقوبات الدولية القوية ضد كوريا الشمالية تمنع بشكل فعال تقدم قدراتها النووية والصاروخية.وتوقع يون أن تكون هناك "العديد من الفرص" أمامه خلال قمة الناتو للتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مجموعة من الموضوعات، مثل تعزيز التعاون الأمني الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو. وقال يون إنه ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يعتزمان أيضا عقد اجتماع ثنائي هناك.