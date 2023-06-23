الاقتصاد الكوري يتجاوز أقل مستوياته على خلفية انتعاش قطاع التصنيع

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قال تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري إن الاقتصاد الكوري يبدو وكأنه قد تجاوز أقل مستوياته، حيث بدأ التراجع يتباطأ في قطاع التصنيع، بما في ذلك أشباه الموصلات.وأضاف المعهد في تقريره أمس الأحد أن معدل الانخفاض في حجم إنتاج أشباه الموصلات بلغ 26.9% في مارس، ثم 21.1% في أبريل، وأخيرا 16.7% في مايو، بينما بلغ معدل الانخفاض في حجم صادرات أشباه الموصلات 41% في أبريل، ثم 36.2% في مايو، و28% في يونيو.أما حجم صادرات كوريا في يونيو فشهد انخفاضا بنسبة 6%، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 15.2% في مايو، حيث سجلت كوريا فائضا تجاريا يبلغ 1.13 مليار دولار في يونيو.وأضاف التقرير أن مؤشر ثقة المستهك ظل يشهد ارتفاعا مستمر، فيما سجل معدل ارتفاع أسعار المستهلكين انخفاضا كبيرا.كما أشار إلى أن الاستثمارات في المرافق الإنتاجية في مايو شهد زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بالشهر الأسبق.وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، قال المعهد إنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين الاقتصادي بسبب التباطؤ المحتمل في وتيرة التعافي الاقتصادي الصيني.