انعقاد أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية الكورية الأمريكية يوم 18 يوليو في سيول

Photo : YONHAP News

تقرر عقد أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم الثامن عشر من شهر يوليو الجاري في سيول.وأوضح المكتب الرئاسي الكوري أول من أمس السبت أن الاجتماع سيناقش القضايا المتعلقة بتبادل المعلومات، وآلية التشاور والتخطيط والتنفيد المشترك لتعزيز الردع النووي ضد كوريا الشمالية.وقد تم التوصل إلى اتفاق على تأسيس المجموعة الاستشارية النووية في القمة الكورية الأمريكية في شهر أبريل الماضي في واشنطن، لتعمل على تعزيز الردع النووي، ومناقشة التخطيط النووي والاستراتيجي، ومواجهة تهديدات كوريا الشمالية لنظام الحد من الانتشار.وسوف يرأس الاجتماع المرتقب بشكل مشترك نائب مستشار الأمن القومي الكوري "كيم تيه هيو"، ومنسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون المحيطين الهندي والهادئ "كورت كامبل"، ومنسقة مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الدفاع والحد من التسلح "كارا أبركرومبي".وتُعقد اجتماعات المجموعة الاستشارية النووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أساس ربع سنوي، ويتم تقديم تقرير حول نتائج الاجتماعات إلى الرئيسين الكوري والأمريكي فور انتهائها.وكان الرئيسان الكوري والأمريكي قد اتفقا على إجراء محادثات بينهما بشكل فوري إذا قامت بيونغ يانغ بشن هجوم نووي، ليتم من خلالها رد سريع وساحق وحاسم باستخدام جميع القدرات القتالية، بما في ذلك الأسلحة النووية الأمريكية.