انتشار موجة الثقافة الكورية يسهم في زيادة كبيرة في قيمة الإنتاج

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وفقا لتقرير صادر عن معهد أبحاث الاقتصاد الكوري التابع لرابطة الصناعات الكورية اليوم الاثنين، أسهم انتشار موجة الثقافة الكورية "هالليو" في زيادة صادرات كوريا، مما أدى إلى زيادة قيمة الإنتاج بمقدار 37 تريليون وون، وخلق 160 ألف وظيفة جديدة خلال السنوات الخمس الماضية.وأشار التقرير إلى أنه من بين 37 تريليون وون من حجم الإنتاج الزائد الناجم عن انتشار موجة والثقافة الكورية، كان هناك مبلغ 30.5 تريليون وون من السلع الاستهلاكية، و6.5 تريليون وون من المحتويات الثقافية.وبلغت القيمة المضافة التي تم تحقيقها خلال السنوات الخمس الماضية 13.2 تريليون وون، منها 9.9 تريليون وون تم تحقيقها من خلال تصدير سلع استهلاكية، و3.3 تريليون وون من خلال تصدير محتويات ثقافية.وتعليقا على ذلك، أكد "تشو كوانغ هو" رئيس قسم شؤون السياسات الاقتصادية في معهد أبحاث الاقتصاد الكوري، على ضرورة جذب المزيد من استثمارات الشركات في المحتويات الثقافية الكورية، كي تتمكن الصناعة الثقافية الكورية من الحفاظ على قدراتها التنافسية الدولية.