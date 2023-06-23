الرئيس يون يبدأ جولة تشمل ليتوانيا وبولندا

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غادر الرئيس الكوري "يون صوك يول" مطار سيول بمدينة صونغ نام اليوم الاثنين في بدء جولة تشمل كلا من ليتوانيا وبولندا لحضور قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع الدول الأعضاء في الحلف.وفي أثناء إقامته في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا لمدة 3 أيام، سيحضر يون قمة الناتو، كما يعقد سلسلة من المحادثات مع قادة الدول المشاركة، بما فيها النرويج وهولندا ونيوزلندا والمجر ورومانيا والسويد وإستونيا وسلوفاكيا وفنلندا وليتوانيا.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها الرئيس الكوري في قمة لحلف الناتو.وسوف يعقد الرئيس "يون" محادثات أيضا مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" حيث يبحث معه القضايا المتعلقة بتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية في البحر.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن الرئيس "يون" سيوضح موقف الحكومة الكورية بشأن تصريف المياه الملوثة، والذي يعطي أولوية قصوى لصحة المواطنين الكوريين وسلامتهم .ومن المتوقع أن يطلب الرئيس "يون" من قادة الدول المشاركة دعم استضافة مدينة بوسان الكورية لإكسبو 2030.وفي ختام زيارته لليتوانيا، سيتوجه الرئيس "يون" إلى بولندا، حيث يعقد محادثات قمة مع الرئيس البولندي "أندريه دودا"، ويحضر منتدى للأعمال بين البلدين.