الشركات الكورية تبرم عقودا لتصدير ويبتون بما يزيد عن 5 ملايين دولار

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وقعت الشركات الكورية عقودا تزيد قيمتها عن خمسة ملايين دولار أمريكي لتصدير القصص الكورية وكارتون الإنترنت "ويبتون".ووفقا لوكالة المحتويات الإبداعية الكورية أمس الاثنين، أبرمت 15 شركة كورية جنوبية حوالي 300 عقد بقيمة تقارب 5.3 مليون دولار، خلال حدث "القصص الكورية والكارتون في أوربا لعام 2023" الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي.وجاء هذا الإنجاز بعد أن عقدت شركات المحتويات استشارات تصدير، ومؤتمرات حول الويبتون، وحفلات استقبال، خلال هذا الحدث ضمن الجهود المبذولة لتحقيق تقدم في السوق الأوربية.وأوضحت الوكالة أن الحدث استهدف تزويد الشركات الكورية التي تمتلك محتويات فكرية متميزة بفرص لتنفيذ مشروعات مختلفة في أوربا في مجالات النشر والويبتون والصور والألعاب.وتخطط الوكالة الكورية للمحتويات الإبداعية لعقد مثل هذه الأحداث في أمريكا الشمالية وألمانيا خلال النصف الثاني من هذا العام.