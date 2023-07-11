نواب كوريون معارضون ينظمون احتجاجات في طوكيو ضد تصريف مياه فوكوشيما

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نظمت مجموعة من النواب المعارضين الكوريين أمس الاثنين مسيرات في العاصمة اليابانية طوكيو احتجاجا على خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في البحر.ووصلت المجموعة المكونة من 11 عضوا، والتي تضم نوابا من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ونوابا مستقلين، إلى طوكيو في وقت سابق من يوم أمس، ثم نظمت احتجاجات أمام المقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، وأمام مبنى البرلمان الياباني.وفي مؤتمر صحفي عقد أمام مقر إقامة "كيشيدا"، قال النواب إن تصريف المياه المخطط له هو عمل معاد للإنسانية ويتجاوز المصالح الوطنية لليابان ومن شأنه أن يلوث المحيطات في جميع أنحاء العالم. وتوجه النواب بعد ذلك إلى هيئة الأمان النووي وقدموا احتجاجا ضد الشركة المشغلة للمحطة، وهي شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو". وحثوا الهيئة على التفكير في إجراءات أخرى لإعطاء أولوية قصوى لسلامة الشعبين الكوري والياباني.ويخطط الوفد الكوري لعقد اجتماع اليوم الثلاثاء مع مجموعة من أعضاء البرلمان الياباني المعارضين لتصريف المياه، وإصدار بيان مشترك.وفي اليوم الأخير من الزيارة غدا الأربعاء، يعتزم النواب الكوريون المعارضون عقد مؤتمر صحفي مع المراسلين الأجانب في اليابان، كما سيعقدون مسيرة احتجاجية ضد خطة تصريف المياه.