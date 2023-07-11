كوريا الشمالية تحذر القوات الأمريكية من انتهاك أجوائها

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حذرت "كيم يو جونغ" الشقيقة القوية لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" من أن القوات الأمريكية سوف تواجه "موقفا صعبا للغاية" إذا واصلت ما وصفته "بالانتهاكات غير القانونية".وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أصدرت "كيم" ذلك التحذير، وزعمت أن طائرة تجسس أمريكية دخلت المنطقة الاقتصادية الخاصة في كوريا الشمالية ثماني مرات يوم أمس الاثنين.واتهمت "كيم" طائرات الاستطلاع الأمريكية بالتسلل إلى تلك المنطقة التي تقع فوق المياه على بعد 435 كيلومترا إلى الشرق من "تونغ تشون" في مقاطعة "كانغ وان"، و276 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من منطقة "أول جين" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، بين الساعة 5:15 صباحا و1:30 من بعد ظهر يوم الاثنين.كما حذرت "كيم" من أن الجيش الأمريكي سيواجه "موقفا صعبا للغاية" في حالة تكرار ذلك الانتهاك غير القانوني.وطلبت "كيم" من كوريا الجنوبية الامتناع عن التدخل، قائلة إن هذا الأمر يخص فقط الجيش الشعبي الكوري الشمالي والقوات الأمريكية.وجاء التحذير بعد تسع ساعات من إصدارها بيانا مشابها تتهم فيه طائرة تجسس أمريكية بدخول المجال الجوي لكوريا الشمالية داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.