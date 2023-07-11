شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتهم الطائرات الأمريكية بانتهاك أجوائها

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حذرت "كيم يو جونغ" الشقيقة القوية لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" الولايات المتحدة من اتخاذ "رد حاسم" إذا دخل جيشها المنطقة الاقتصادية الخاصة لكوريا الشمالية مرة أخرى.وأصدرت "كيم" هذا التحذير في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في حوالي الساعة 9 من مساء أمس الاثنين، حيث اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك المنطقة الاقتصادية الخاصة للبلاد قبالة الساحل الشرقي من خلال القيام برحلات استطلاعية في السماء فوق "تونغ تشون" في مقاطعة "كانغ وان"، و"أول جين" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، بدءا من الساعة الخامسة من صباح أمس.وقالت "كيم" إن الطائرات الحربية الكورية الشمالية طاردت طائرة التجسس الأمريكية، لكنها انتهكت مرة أخرى خط الترسيم البحري والمنطقة المائية الاقتصادية للبلاد في السماء فوق "كو صونغ" في مقاطعة "كانغ وان" في حوالي الساعة 8:50 صباحا.وحذرت "كيم" من أن كوريا الشمالية ستتخذ إجراءات حاسمة إذا انتهكت الطائرات الأمريكية منطقة المياه الاقتصادية الخاصة بها مرة أخرى.يذكر أن تعيين المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمتد لمسافة 200 ميل بحري من الساحة الإقليمي للدولة، يسمح بالاستفادة من المصادر البحرية داخلها ولكنه لا يمنح سيادة على المياه أو المجال الجوي. وفي وقت سابق من يوم أمس، أصدرت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية بيانا اتهمت فيه الولايات المتحدة بتحليق طائرات تجسس في "مجالها الجوي المصون" وحذرت من احتمال إسقاط أي طائرة تقترب منه.