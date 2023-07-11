الرئيس الكوري يصل إلى ليتوانيا لحضور قمة الناتو

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وصل الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى ليتوانيا أمس الاثنين لحضور قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي، "ناتو".وهبطت الطائرة الرئاسية التي كانت تقل "يون" والوفد المرافق له في مطار "فيلنيوس" الدولي في حوالي الساعة 8 من مساء أمس.وسوف يبقى "يون" في العاصمة الليتوانية حتى الغد الأربعاء، حيث يحضر قمة الناتو كرئيس لدولة شريكة للحلف، ويجري محادثات ثنائية منفصلة على هامش اجتماعات القمة، مع قادة عشر دول من بينها اليابان.كما سيعقد الرئيس اجتماعا رباعيا مع قادة الدول الشريكة لحلف الناتو المعروفة باسم شركاء "آسيا والمحيط الهادئ الأربعة"، وهي: كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس "يون" صباح اليوم الثلاثاء مع الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" لاعتماد وثائق حول التعاون الثنائي في أحد عشر مجالا، بما في ذلك منع الانتشار والتكنولوجيا الجديدة.وسوف يحضر الرئيس "يون" والسيدة الأولى "كيم كون هي" مأدبة عشاء يقيمها الرئيس الليتواني "جيتاناس نوسيدا" مساء اليوم الثلاثاء.