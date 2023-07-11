الولايات المتحدة تحث كوريا الشمالية على الامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية

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حثت وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية على الامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية، وذلك بعد أن اتهمت بيونغ يانغ الولايات المتحدة بانتهاك المجال الجوي فوق منطقتها الاقتصادية الخاصة، وحذرت من إسقاط أي طائرة تقترب منه.ووجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" تلك الدعوة أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي دوري، حيث دعا بيونغ يانغ إلى الانخراط في دبلوماسية جادة ومستمرة. وقال المتحدث إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية، وكرر التأكيد على استعداد واشنطن للدخول في حوار مع بيونغ يانغ دون شروط مسبقة.وقال إن هذا العرض تم توضيحه مرات عديدة، لكنه قوبل للأسف برفض من قبل كوريا الشمالية.وقال "ميللر" أيضا إن دور الصين في قضايا كوريا الشمالية قد تم بحثه خلال المحادثات التي جرت في أثناء زيارة وزير الخارجية "أنتوني بلينكين" إلى بكين، وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن الصين يمكن أن تساعد في إقناع كوريا الشمالية باتخاذ إجراءات لتخفيض التصعيد إذا اختارت ذلك.