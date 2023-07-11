14.8% انخفاضا في قيمة الصادرات الكورية في أول 10 أيام من يوليو

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تراجعت قيمة الصادرات الكورية بحوالي 15% على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو الجاري.ووفقا لبيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، سجلت قيمة الشحنات الكورية الصادرة 13 مليارا و260 مليون دولار في هذه الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 14.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وانخفض متوسط الصادرات اليومية أيضا بنسبة 14.8%، مع بقاء عدد أيام العمل كما كانت في العام الماضي عند سبعة أيام. وتشير هذه البيانات الأخيرة إلى الاتجاه الهبوطي في الصادرات الذي استمر لمدة تسعة أشهر متتالية منذ أكتوبر من العام الماضي.وأضاف التقرير أن قيمة الواردات قد انخفضت أيضا بنسبة 26.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 15 مليارا و540 مليون دولار خلال تلك الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 2.27 مليار دولار، بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي عندما تم تسجيل عجز مقداره 1.42 مليار دولار.وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت في الشهر الماضي فائضا تجاريا قدره 1.13 مليار دولار، وكان ذلك أول فائض تجاري تسجله منذ 16 شهرا.