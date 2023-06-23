الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

كوريا والسعودية تعقدان الدورة الثالثة للجنة التعاون الدفاعي

Write: 2023-07-11 14:13:57Update: 2023-07-11 14:29:29

كوريا والسعودية تعقدان الدورة الثالثة للجنة التعاون الدفاعي

Photo : YONHAP News

عقدت وزارتا الدفاع الكورية الجنوبية والسعودية الدورة الثالثة للجنة التعاون الدفاعي من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون في الدفاع الوطني والصناعات الدفاعية.
وشارك في الاجتماعات التي عقدت أمس في الرياض عن الجانب الكوري "شين بوم تشول" نائب وزير الدفاع، وعن الجانب السعودي "فياض بن حامد الرويلي" رئيس هيئة الأركان العامة، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا الراهنة المتعلقة بالدفاع الوطني والصناعات الدفاعية، والتي كان قد تم طرحها خلال المباحثات بين وزيري دفاع البلدين في شهر مارس الماضي.
وأكد الجانبان على مساهمة المباحثات عالية المستوى في تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي.
وقال نائب الوزير الكوري إن البلدين سيكثفان من التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتدريبات والتبادلات البشرية العسكرية عالية المستوى، وطلب من الجانب السعودي تقديم الدعم ضد التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;