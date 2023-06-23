كوريا والسعودية تعقدان الدورة الثالثة للجنة التعاون الدفاعي

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عقدت وزارتا الدفاع الكورية الجنوبية والسعودية الدورة الثالثة للجنة التعاون الدفاعي من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون في الدفاع الوطني والصناعات الدفاعية.وشارك في الاجتماعات التي عقدت أمس في الرياض عن الجانب الكوري "شين بوم تشول" نائب وزير الدفاع، وعن الجانب السعودي "فياض بن حامد الرويلي" رئيس هيئة الأركان العامة، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا الراهنة المتعلقة بالدفاع الوطني والصناعات الدفاعية، والتي كان قد تم طرحها خلال المباحثات بين وزيري دفاع البلدين في شهر مارس الماضي.وأكد الجانبان على مساهمة المباحثات عالية المستوى في تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي.وقال نائب الوزير الكوري إن البلدين سيكثفان من التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتدريبات والتبادلات البشرية العسكرية عالية المستوى، وطلب من الجانب السعودي تقديم الدعم ضد التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.