وضع شعار كي فود على الصادرات الكورية من المنتجات الغذائية والزراعية

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قررت الحكومة الكورية السماح بوضع شعار "كي فود" على منتجات المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية الكورية التي يتم تصديرها إلى الخارج.وصرحت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية بأنها تنوي السماح للشركات المصدرة للمحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها داخل كوريا، باستخدام هذا الشعار بدءا من يوم الغد الأربعاء.وفي هذا السياق، سيكون من الممكن وضع الشعار على المنتجات الغذائية الطازجة ذات المنشأ الكوري، والمنتجات الغذائية المصنعة في كوريا.ويبلغ عدد الدول التي سيكون شعار "كي فود" ساري المفعول فيها 44 دولة، بما في ذلك 27 دولة أوربية، واليابان وتايوان وهونغ كونغ والفلبين وأستراليا وروسيا وسنغافوره ومنغوليا والهند.وسوف يتوجب على الشركات التي ترغب في استخدام الشعار التقدم بطلبات عبر موقع نظام دعم الصادرات التابع للمؤسسة الكورية لتوزيع المحاصيل والمنتجات الغذائية.وسوف يمكن استخدام هذا الشعار على مدار 3 أعوام اعتبارا من يوم الموافقة الأولى، كما سيمكن تجديده قبل نهاية فترة صلاحيته.وقالت الوزارة الكورية إن هذا النظام سيؤدي إلى تمييز المنتجات الغذائية الكورية عن المنتجات الأخرى، إلى جانب مساعدة الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة على رفع شهرتها في الخارج.