رئيس الحزب الحاكم يؤكد على ضرورة تطوير التحالف الكوري الأمريكي

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أكد "كيم كي هيون" رئيس حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، على ضرورة تطوير التحالف الكوري الأمريكي إلى "تحالف في القيم".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بعد وصوله إلى مطار "دالاس" الدولي بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن أمس، حيث قال إن الوقت قد حان الآن لترسيخ التحالف الكوري الأمريكي من خلال تطويره من "تحالف في الأمن" إلى "تحالف في القيم".واعترف كيم بأن العلاقات الكورية الأمريكية تزعزعت بالفعل في فترة الحكومة الكورية السابقة، وأكد على ضرورة استعادة علاقات التحالف بين البلدين.كما أشار إلى أن الاتفاق على إنشاء مجموعة استشارية نووية بين البلدين ضمن بين إجراءات المتابعة لإعلان واشنطن الصادر في ختام القمة بين البلدين في شهر أبريل الماضي، يعتبر تقدما كبيرا للغاية، متوقعا أن تنطلق قريبا المهام الفعلية ذات الصلة.ومن المنتظر أن يزور كيم كلا من واشنطن ونيويورك ولوس أنجلس خلال فترة 7 أيام، حيث يلتقي اليوم بـ"كورت كامبل" المنسق الخاص لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والخبراء في قضايا شبه الجزيرة الكورية.