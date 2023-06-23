الحكومة تصدق على قرار تحصيل رسوم مشاهدة التلفزيون بشكل منفصل

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وافقت الحكومة الكورية اليوم على مسودة تعديل مرسوم تنفيذ قانون البث التي تستهدف تحصيل رسوم الكهرباء ورسوم تلقي البث بشكل منفصل.وتتضمن المسودة المعدلة حظر أولئك الذين تم تكليفهم بأعمال تجارية من تحصيل رسوم الترخيص من خلال تعيين كي بي إس، وكذلك الإخطار المتعلق بالأعمال الخاصة.وأوضحت الحكومة أن الهدف من هذا التعديل هو رفع مستوى المصلحة العامة والوعي بالحقوق من خلال تمكين المواطنين من معرفة ما إذا كان يتم تحصيل رسوم الترخيص ومقدار الدفع.ومن المقرر أن تصبح المسودة سارية المفعول بعد تصديق الرئيس "يون صوك يول" عليها.وتخطط الحكومة للإسراع في تطبيق نظام تحصيل رسوم بث التلفزيون بشكل منفصل بشكل كامل.وبالتالي من المتوقع أن يوافق الرئيس يون، الذي يزور ليتوانيا حاليا لحضور قمة الناتو، على تلك المسودة إلكترونيا من هناك.ومن ناحية أخرى، أعرب رئيس هيئة الإذاعة الكورية كي بي إس "كيم اوي تشول" عن أسفه للموافقة على خطة الحكومة لتحصيل رسوم التلفزيون.وأعلن كيم في منشور كتبيه على لوحة الإعلانات الداخلية في كي بي إس عن إطلاق إدارة الطوارئ، موضحا أنه سيقوم بتعليق جميع الأعمال التجارية الجديدة لكي بي إس، ومراجعة الأعمال والخدمات الحالية من الصفر، إلى جانب تشكيل فريق عمل لإدارة الطوارئ لهذا الغرض.وقال إنه سيحافظ على استقرار التوظيف حتى ولو واجه صعوبات، مشيرا إلى أن تحمل الألم سيكون أمرا لا مفر منه نتيجة لتداعيات قرار تحصيل الرسوم بشكل منفصل، لكن كي بي إس ستبذل أقصى الجهود لتقليل النتائج الضارة ومداها بأكبر قدر ممكن.وبالإضافة إلى ذلك، قال إنه سيرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بمجرد إصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بالتحصيل المنفصل لرسوم التلفزيون، إلى جانب الشكوى التي كان قد تقدم بها إلى المحكمة الدستورية من قبل.