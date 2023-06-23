الحكومة الكورية تقدم دعما لإفريقيا للتغلب على الأزمة الغذائية

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قررت الحكومة الكورية تقديم دعم متعدد المستويات إلى عدد من الدول الإفريقية، بما في ذلك غانا وغامبيا والسنغال، من أجل التغلب على الأزمة الغذائية هناك.وفي هذا السياق، سيتم استخدام بذور الأرز الكورية من نوع "تونغ إيل" لحل الأزمة الغذائية المزمنة في القارة الإفريقية، حيث تتميز تلك البذور بغزارة المحصول، والتي كانت كوريا الجنوبية قد بدأت في زراعتها خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي.يشار إلى أن كمية الأرز التي تنتجها 8 دول إفريقية تبلغ حوالي 6 ملايين طن إجماليا، وهو ما يعني احتياجها إلى استيراد كمية إضافية تبلغ مليونا و200 ألف طن.ومن المتوقع عند استخدام بذور الأرز الكورية "توينغ إيل" أن يتم رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في الدول الإفريقية بدءا من هذا العام، وذلك في إطار خطة زيادة الأرز الكوري التي تسمى "كي رايس بيلت" أي "حزام الأرز الكوري".وفي هذا الإطار، سيتم تقديم دعم مجاني من كوريا للدول للدول الإفريقية بمقدار ألفي طن من البذور هذا العام، وصولا إلى 10 آلاف طن بعد 4 سنوات.وسوف يؤدي استعمال البذور الكورية إلى مضاعفة المحصول بـ3 مرات بالمقارنة مع البذور المستخدمة حاليا، وهو ما سيؤدي إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي غذائيا.ومن المتوقع أيضا أن يتم نقل طرق زراعة الأرز الكورية ذات الكفاءة العالية، إلى جانب توفير مختلف الأجهزة الزراعية مثل معدات نقل الشتلات والمعدات الآلية اللازمة للحصاد.ويقول الخبراء إن الأرز الكوري "تونغ إيل" الذي ساهم في تخفيف أزمة الغذاء في كوريا الجنوبية خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي، سيساعد مجددا على التخفيف من أزمة غذائية أخرى ولكن في إفريقيا هذه المرة.