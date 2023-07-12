ممثلو العمال والشركات يقدمون الاقتراح الثالث للحد الأدنى للأجور لعام 2024

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كشف ممقلو كل من العمال والشركات أمس الثلاثاء عن أحدث مقترحاتهم لوضع الحد الأدنى للأجور في العام القادم.وخلال الجلسة العامة الثانية عشرة للجنة الحد الأدنى للأجور، التي عُقدت في المجمع الحكومي في مدينة سيجونغ، اقترح ممثلو العمال رفع الحد الأقل للأجور للعام القادم إلى 11 ألفا و540 وون في الساعة، بينما اقترح الجانب الإداري تسعة آلاف و720 وون.ويعد هذا التعديل الأخير هو الثالث الذي يتم إجراؤه من قبل الجانبين، وقد تقلص الفارق بين الجانبين من ألفين و590 وون إلى ألف و820 وون.يذكر أن اللجنة الثلاثية مكونة من تسعة ممثلين من كل من العمال والشركات والجمهور، وقد فوتت بالفعل الموعد النهائي لتحديد معدل العام القادم.ويتوجب أن يتم تسليم الاتفاق على الحد الأدنى للأجور للعام القادم إلى وزير العمل بحلول منتصف هذا الشهر، حتى يعلنه الوزير بحلول يوم 5 أغسطس القادم.