كوريا الشمالية تستخدم عبارة جمهورية كوريا في بيانات رسمية لأول مرة

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنه من غير المسبوق أن تستخدم "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، مصطلح "جمهورية كوريا" في البيانات التي أصدرتها خلال اليومين الماضيين.وأشار مسؤول في وزارة التوحيد في تصريحات أدلى بها للصحفيين في سيول أمس الثلاثاء، إلى أن كوريا الشمالية لم تستخدم مصطلح "جمهورية كوريا" في تصريحاتها الرسمية السابقة، لكنها أوردت فقط مثل هذا المصطلح عندما كانت تغطي أخبارا حول مسابقات رياضية دولية أو تورد تصريحات يدلى بها طرف ثالث في الاجتماعات بين الكوريتين.وقال المسؤول إن الحكومة ستراقب عن كثب نية كوريا الشمالية وراء استخدام "كيم يو جونغ" لهذا المصطلح.وفي تصريحات أصدرتها يوميْ الاثنين والثلاثاء للتنديد بما زعمت أنها انتهاكات للمجال الجوي من قبل طائرة تجسس أمريكية، أشارت "كيم" إلى كوريا الجنوبية باسم "جمهورية كوريا".