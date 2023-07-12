رئيس حلف الناتو يعرب عن قلقه بشأن الأسلحة النووية لكوريا الشمالية

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أعرب الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" عن مخاوف جدية بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.ونقل الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" هذه المخاوف في بيان صدر يوم أمس الثلاثاء في "فيلنيوس" عاصمة ليتوانيا، قبيل الاجتماع مع الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول".وقال "ستولتنبرغ" إن مثل هذه البرامج تؤثر على جميع أعضاء الناتو وتثبت أهمية التضامن بين الدول التي تدعم الأنظمة التي تستند إلى المبادئ.وأضاف أنه في قمة الناتو في ليتوانيا، اكتملت جهود المنظمة لاعتماد برنامج مشاركة مصمم بشكل فردي مع كوريا الجنوبية.ويتكون البرنامج من طرق جديدة لمتابعة التعاون الثنائي في أحد عشر مجالا، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة.وسوف يكون هذا البرنامج الجديد ترقية لبرنامج المشاركة والتعاون الفردي الذي وقعته كوريا الجنوبية وحلف شمال الأطلنطي في عام 2019.