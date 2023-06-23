كوريا والإمارات تبحثان التعاون في الصناعات الدفاعية

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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء بأن نائب الوزير "شين بوم تشول" أجرى محادثات مع وكيل وزارة الدفاع الإماراتية "مطر سالم علي الظاهري"، أمس الثلاثاء في أبوظبي، حيث تبادل معه الآراء حول القضايا المتعلقة بسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية.وأشاد الجانبان بعلاقات التعاون التي شهدت نموا في أعقاب القمة الكورية الإماراتية في يناير الماضي، والمحادثات بين وزيري الدفاع الكوري والإماراتي.واتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل المجالات السيبرانية والفضائية.وقدم نائب الوزير الكوري "شين" شرحا للجانب الإماراتي حول مميزات أنظمة الأسلحة التي يديرها الجيش الكوري حاليا، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى زيادة صادرات الأسلحة الكورية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.ومن جانبه، أكد "الظاهري" على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية.