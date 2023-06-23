استمرار هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على المناطق الجنوبية

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يستمر اليوم الأربعاء هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على معظم أنحاء كوريا، مع توقعات بكثافتها بصفة خاصة في المناطق الجنوبية.وبحسب تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم، من المتوقع هطول أمطار تصل معدلاتها إلى 100 ملليمتر في مقاطعة جنوب جولا ومقاطعتيْ شمال وجنوب "كيونغ سانغ"، بينما ستصل معدلات الأمطار إلى ما بين 5 إلى 60 ملليمترا في المناطق الداخلية في كانغ وان وشمال تشونغ تشُنغ وشمال جولا.ومن المتوقع أن تصل معدلات الأمطار على منطقة العاصمة وجنوب تشونغ تشُنغ والمناطق الساحلية الشرقية وجزيرة جيجو إلى ما بين خمسة إلى 20 ملليمترا، وعلى أجزاء من مقاطعتي جنوب جولا وجنوب كيونغ سانغ حتى بعد ظهر الأربعاء بمعدلات تتراوح بين 30 و60 ملليمترا في الساعة، مصحوبة برياح قوية تزيد سرعتها عن 15 مترا في الثانية.وتوقع التقرير أيضا أن تصل درجات الحرارة المرتفعة بعد الظهر إلى ما بين 27 و32 درجة مئوية، بزيادة درجتين إلى أربع درجات مقارنة بالأمس الثلاثاء.وسوف يتوقف هطول الأمطار في معظم المناطق مساء اليوم الأربعاء، لكنها ستعود مرة أخرى صباح الخميس، بدءا من مقاطعتي تشونغ تشُنغ وجولا، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة على المنطقة الوسطى.