المرشح لرئاسة الأركان المشتركة الأمريكية يشدد على تعزيز التعاون مع كوريا واليابان

Photo : YONHAP News

قال الجنرال "تشارلز براون" قائد القوات الجوية الأمريكية، والمرشح لرئاسة هيئة الأركن المشتركة الأمريكية إنه سيسعى إلى تعزيز التعاون العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، إذا تم تعيينه في المنصب.جاء ذلك في رد مكتوب على سؤال طرحته اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية، حيث أضاف أنه يبذل جهودا لتعزيز التعاون الثلاثي بين واشنطن وسيول وطوكيو لمواجهة أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرامجها الصاروخية، بشكل أفضل.وفيما يخص سؤال حول ما إذا كانت كمية الصواريخ الاعتراضية الأرضية التي تمتلكها الولايات المتحدة ستكون كافية لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من قبل كوريا الشمالية والدول المعادية الأخرى، أكد الجنرال "براون" على أن تلك الكمية كافية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية الراهنة.وأشار إلى أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ظل ركيزة أساسية لنظام الأمن القومي الأمريكي في منطقة شمال شرق آسيا، موضحا أن هذا التحالف يلعب دورا أساسيا في إدارة ديناميات الأمن الإقليمي بين كوريا الجنوبية واليابان والصين.