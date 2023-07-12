واشنطن تصف اتهامات كوريا الشمالية حول طائرة التجسس بأنها لا أساس لها

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انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة كوريا الشمالية لاتهامها طائرات تجسس أمريكية بانتهاك منطقتها الاقتصادية الخاصة، وتهديداتها بإسقاط مثل هذه الطائرات.وأصدر متحدث باسم الوزارة هذا الموقف أمس الثلاثاء ردا على استفسار من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بشأن ادعاءات كوريا الشمالية. وقال المتحدث إن التصريحات الأخيرة من قبل كوريا الشمالية بأن طائرات أمريكية قد حلقت فوق المنطقة الاقتصادية الخاصة بها بشكل غير قانوني، هي اتهامات "لا أساس لها من الصحة"، لأن حرية الملاحة في أعالي البحار والتحليق فوقها تنطبق على مثل هذه المناطق.وانتقد المتحدث تهديدات كوريا الشمالية بإسقاط الطائرات الأمريكية في المجال الجوي الدولي، ووصفها بأنها تهديدات "طائشة" و"غير مسؤولة".ويقول المراقبون إنه يبدو أن الخطاب الأمريكي أصبح أقوى منذ اليوم السابق، عندما حث المتحدث باسم الوزارة "ماثيو ميللر" كوريا الشمالية على الامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية، والانخراط في الدبلوماسية، بعد أن وجهت بيونغ يانغ تلك الاتهامات.كما قالت "سابرينا سينغ" نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أول من أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تعمل دائما بمسؤولية وأمان ووفقا للقانون الدولي، ورفضت الاتهامات الكورية الشمالية ووصفتها أيضا بأنها لا أساس لها من الصحة.