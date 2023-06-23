كوريا تضيف 333 ألف وظيفة في يونيو وتسجل معدل توظيف قياسيا

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أضافت كوريا الجنوبية 333 ألف وظيفة في شهر يونيو الماضي، حيث سجل معدل التوظيف مستوى قياسيا.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن عدد العاملين بلغ 28 مليونا و812 ألفا في شهر يونيو الماضي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 333 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وقد انخفض النمو في عدد الوظائف بشكل طفيف مقارنة بشهريْ أبريل ومايو اللذين سجلا نموا يقدار 354 ألف و351 ألف وظيفة على التوالي، لكن الرقم ظل فوق 300 ألف للشهر الثالث على التوالي.وارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بمقدار 0.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 63.5% في يونيو، مع ارتفاع معدل التوظيف لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بمقدار 0.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 69.9%، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة.وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما قد ارتفع بمقدار 343 ألفا، بينما انخفض عدد العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما بمقدار 117 ألفا في يونيو، وهو الشهر الثامن على التوالي من التراجع لتلك الفئة العمرية.وبناء على ذلك، انخفض معدل البطالة بمقدار 0.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.7% الشهر الماضي.