بيان قمة الناتو يدعو كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية

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حثت الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلنطي، "ناتو"، كوريا الشمالية على التخلي عن برامج أسلحتها النووية والسعي إلى نزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.وتم تضمين هذه الدعوة في بيان قمة "فيلنيوس" الذي وقعته جميع الدول الـ31 الأعضاء في حلف الناتو، والذي صدر في اليوم الأول من الاجتماعات أمس الثلاثاء.وأدان البيان المشترك بأشد العبارات أسلحة الدمار الشامل لدى كوريا الشمالية وبرامج الصواريخ الباليستية التي تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.وأكد أعضاء الناتو مجددا على أنه يتوجب على كوريا الشمالية أن تتخلى عن أسلحتها النووية وبرامجها النووية الحالية وأي برامج أخرى لأسلحة الدمار الشامل وكذلك برامج الصواريخ الباليستية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجوع عنها.ودعا البيان إلى العودة للامتثال الكامل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحث كوريا الشمالية على قبول العروض المتكررة للحوار التي قدمتها جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.