مصرع رجل وفقدان امرأة بسبب الأمطار الغزيرة

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فُقدت امرأة في مدينة بوسان الكورية أمس الثلاثاء، وسط استمرار هطول الأمطار الموسمية الغزيرة. وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة اليوم الأربعاء إن امرأة تبلغ من العمر 68 عاما قد فُقدت بالقرب من جدول مائي في منطقة "سا سانغ" في بوسان في حوالي الساعة 3:34 مساء، مما دفع رجال الإطفاء والشرطة إلى بدء البحث عنها.وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء أيضا، تم العثور على رجل يبلغ من العمر 75 عاما ميتا بعد أن جرفته مياه نهر في مدينة "يوجو" بمقاطعة "كيونغ كي" في حوالي الساعة 9 صباحا، حيث كان يتجول على ضفة النهر.وقد غمرت المياه ستة منازل في مدينة "وان جو" بمقاطعة "كانغ وان" ومدينة "كوانغ جو" في مقاطعة "كيونغ كي"، بينما غمرت المياه سبع سيارات في منطقة "هيه اون ديه" في بوسان، وعانت حوالي 220 أسرة من انقطاع التيار الكهربائي في منطقة "سو يونغ".وتم حتى الساعة 6 من صباح اليوم الأربعاء إغلاق 19 طريقا في بوسان ومقاطعة كيونغ كي، و153 مسارا، بما في ذلك 27 في سيول، كما تقرر أيضا تقييد الوصول إلى 455 مسارا في 17 متنزها وطنيا.