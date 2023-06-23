الرئيس يون ورئيس حلف الناتو يتبنيان اتفاقية لتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية

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ناقش الرئيس "يون صوك يول" سبل تعزيز تبادل المعلومات بدرجة كبيرة في مختلف المجالات، في اجتماعه مع رئيس منظمة حلف شمال الأطلنطي "ينس ستولتنبرغ" في ليتوانيا.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" للصحفيين أمس الثلاثاء إن مثل هذا التعاون ورد في برنامج المشاركة المصمم على نحو فردي والذي تبناه "يون" و"ستولتنبرغ" أمس الثلاثاء.ويتكون البرنامج الجديد للمشاركة بين كوريا الجنوبية والناتو من طرق جديدة لمتابعة التعاون الثنائي في أحد عشر مجالا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ونزع السلاح ومنع الانتشار والأمن السيبراني وتغير المناخ والتكنولوجيات الناشئة. ولدى الناتو حاليا برامج للمشاركة المصممة على نحو فردي مع كل من اليابان وأستراليا.وتماشيا مع البرنامج، سيعقد الجانبان بانتظام اجتماعات على مستوى العمل وعلى مستوى رفيع حول شؤون الدولة والشؤون العسكرية وتشكيل مجموعة استشارية لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب.وعقب الاجتماع، قال "يون" إن التعاون الوثيق بين الناتو ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.