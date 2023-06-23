الرئيس يون سيعقد قمة ثنائية مع رئيس وزراء اليابان كيشيدا في ليتوانيا اليوم الأربعاء

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من المقرر أن يعقد الرئيس "يون صوك يول" قمة مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" اليوم الأربعاء على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي (ناتو) في ليتوانيا.ومن المتوقع أن يتحدث الجانبان عن خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة في المحيط.وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن سيول وطوكيو اتفقتا على أن الاجتماع يوفر فرصة لتأكيد الثقة المتبادلة وتعزيز تنمية العلاقات الثنائية، موضحا أن قضية "فوكوشيما" قد تُطرح للنقاش في القمة.مع الاستعادة الأخيرة لصفقة مبادلة العملات بين كوريا الجنوبية واليابان بعد 8 سنوات، من المتوقع أن يناقش الطرفان تدابير الاستجابة المشتركة لأزمة الصرف الأجنبي المحتملة وغيرها من القضايا المعلقة، بما في ذلك التعاون في البحوث التكنولوجية المتطورة وقضايا سلاسل التوريد.وقبل الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية النووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، من المرجح أن تناقش القمة أيضا شؤون التعاون الأمني المعزز بين سيول وواشنطن وطوكيو.