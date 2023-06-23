الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية يحلق لمسافة ألف كيلومتر

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت في تم في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء صاروخا باليستيا طويل المدى أطلقته كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي.وأضافت أن الصاروخ الذي تم إطلاقه بزاوية أعلى من المعتاد، حلق لمسافة ألف كيلومتر قبل سقوطه في البحر.كما قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخ الكوري الشمالي حلّق على ارتفاع 6 آلاف كيلومتر ولمدة 74 دقيقة، وسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية على بعد 250 كيلومترا إلى الغرب من هوكايدو.وتقوم حاليا سلطات الاستخبارات الكورية والأمريكية بتحليل المواصفات التفصيلية للصاروخ الكوري الشمالي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى منذ 3 أشهر، بعد إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هوا صنغ 18 في شهر أبريل الماضي.وجاء إطلاق هذا الصاروخ بعد أن أصدرت "كيم يوه جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بيانا احتجاجيا ليومين متتاليين زعمت فيه أن طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية انتهكت أجواء المنطقة الاقتصادية البحرية الكورية الشمالية.وفور إطلاق الصاروخ، تبادلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المعلومات المتعلقة بعملية الإطلاق، وأكدتا أنهما ستعززان موقفهما الدفاعي المشترك ضد أي تهديدات واستفزازات من قبل كوريا الشمالية.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يعد استفزازا خطيرا يضر بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم أجمع، كما أنه انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي.ومن جانبه، عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" الذي يقوم حاليا بزيارة لليتوانيا، اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي عبر الفيديو.