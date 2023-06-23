كوريا الجنوبية في المرتبة الـ13 عالميا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي

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جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة عشرة عالميا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية تريليونا و673.3 مليار دولار في العام الماضي، بانخفاض قدره 7.9% مقارنة بالعام الذي سبقه.وأشار التقرير إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بلغ 2161.8 تريليون وون في العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.9% مقارنة بالعام الأسبق، لكنه سجل انخفاضا بنسبة 7.9% على أساس الدولار الأمريكي بسبب ارتفاع سعر الصرف بنسبة 12.9% في العام الماضي.ولا تزال الولايات المتحدة والصين تتصدران دول العالم كأكبر اقتصادين وبفارق كبير عن اليابان التي تأتي في المركز الثالث. وتلتها كل من ألمانيا وبريطانيا والهند وفرنسا وكندا وروسيا وإيطاليا.