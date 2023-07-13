يون يقترح تعزيز التضامن مع الناتو للتعامل مع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

اقترح الرئيس "يون صوك يول" أن تعزز كوريا الجنوبية ومنظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" التضامن بدرجة أكبر للتعامل مع الأسلحة النووية والصواريخ الكورية الشمالية، والتي وصفها بأنها "تهديدات حقيقية".وقدم "يون" هذا الاقتراح أمس الأربعاء في خطاب ألقاه في القمة بين الدول الأعضاء في حلف الناتو والدول الشريكة للحلف، والتي انعقدت في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، حيث أشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت مرة أخرى صاروخا باليستيا عابرا للقارات في وقت سابق من اليوم. وقال إن إطلاق الصاروخ العابر للقارات يعد انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويشكل تهديدا خطيرا للسلام الإقليمي والعالمي.وحذر يون من أن الأسلحة النووية والصواريخ الكورية الشمالية تشكل تهديدا حقيقيا لن يقتصر تأثيره المحتمل على فيلنيوس فقط، بل يمتد أيضا إلى باريس وبرلين ولندن.وشدد الرئيس على الحاجة إلى زيادة تعزيز التضامن لإدانة تهديدات كوريا الشمالية والرد عليها بصورة جماعية.وخلال الخطاب، قال "يون" أيضا إن كوريا الجنوبية ستشارك في الصندوق الاتئماني لحلف الناتو الذي تم إنشاؤه لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا، مشيرا إلى أن سيول ظلت تزود أوكرانيا هذا العام بمعدات لإزالة الألغام ومركبات للإجلاء الطبي.