استطلاع يظهر أن 87 نائبا يدعمون قانونا يسمح بالوفاة بمساعدة طبيب

أظهر استطلاع جديد للرأي أن 87 من أصل 100 نائب في البرلمان الكوري يدعمون تشريع قانون يسمح باختيار الوفاة بمساعدة الطبيب.ووفقا للاستطلاع الذي أجرته "كي بي إس" وصحيفة "سيول شين مون" اليومية على جميع نواب البرلمان الكوري البالغ عددهم 299، اتضح أن 87 نائبا من أصل 100 نائب أجابوا عن الاستطلاع بشرط عدم الكشف عن هويتهم، يؤيدون سن مثل هذا القانون، بينما عارضه 13 نائبا.ولا يزال مشروع القانون الذي يسعى إلى السماح بالوفاة بمساعدة الطبيب عالقا في البرلمان الكوري منذ أكثر من عام حتى الآن دون إحراز تقدم في المناقشات المتعلقة به.ووجد الاستطلاع أنه من بين 28 نائبا من حزب قوة الشعب الحاكم الذين أجابوا في الاستطلاع، أيد 21 نائبا منهم مشروع القانون بينما لم يؤيده 7 نواب.وأيد 60 نائبا من بين 65 نائبا من الحزب الديمقراطي المعارض مشروع القانون، بينما عارضه 5 نواب.وعند سؤالهم عن نطاق المرضى الذين ينبغي السماح لهم بالموت بمساعدة الطبيب، قال 45% من النواب الذين قدموا إجابات إنه يشمل المرضى المصابين بأمراض مميتة الذين يعانون من آلام لا تطاق. وأجاب 22% بالمرضى الذين اقتربوا من الوفاة الطبيعية، بينما أشار 18% إلى المرضى الذين يعانون من أمراض لا علاج لها ويعانون من آلام شديدة.