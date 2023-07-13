نقابة العاملين في المجال الطبي تنظم إضرابا عاما

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بدأ الاتحاد الكوري للعاملين في المجال الصحي والطبي إضرابا عاما لمدة يومين اليوم الخميس، للمطالبة بزيادة عدد العاملين في هذا القطاع.وقال الاتحاد إنه بدأ الإضراب في الساعة 7 صباحا، موضحا أنه سينظم مسيرة في ميدان "كوانغ هوا مون" في وقت لاحق من اليوم.وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، نظم الاتحاد مسيرات قبل الإضراب في جميع أنحاء البلاد. وفي أحد التجمعات التي عقدت في سيول، قال رئيس النقابة "نا سون جا" إن الإضراب يهدف إلى تقليل نفقات التمريض العامة وحماية المرضى من خلال حل النقص المستمر في أعداد العاملين.وكانت آخر مرة نظمت فيها النقابة إضرابا عاما في عام 2004 عندما دعت إلى تطبيق نظام أسبوع العمل لمدة 5 أيام.وتضم النقابة حوالي 85 ألف عضو، من بينهم العاملون في التمريض والتمريض المساعد والفنيون والصيادلة والمعالجون والعاملون في مجال الرعاية. وسوف يشارك 45 ألف منهم في الإضراب، بينما لن يشارك الموظفون الأساسيون، مثل العاملين في غرف الطوارئ.وتطالب النقابة بوضع معايير على مستوى القوة العاملة المناسبة لكل مهنة، فضلا عن زيادة عدد الأطباء، وتوضيح نطاق وحدود الواجبات، وتوسيع نظام الدولة الشامل للتمريض وتقديم الرعاية.