كوريا الشمالية تقول إن زعيمها أشرف على إطلاق الصاروخ العابر للقارات أمس

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قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس إنها أطلقت أمس صاروخا باليستيا عابرا للقارات، يعمل بالوقود الصلب من طراز "هوا صونغ-18"، بحضور زعيمها "كيم جونغ أون".وأوضح تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شين مون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم، أن الصاروخ حلق لمسافة ألف كيلومتر لمدة 74 دقيقة و51 ثانية، على ارتفاع 6648.4 كيلومتر، قبل أن يضرب الهدف المحدد مسبقا في المياه المفتوحة في البحر الشرقي.وكان ذلك هو الإطلاق الثاني الذي تختبر فيه بيونغ يانغ إطلاق صاروخ "هوا صونغ-18" العابر للقارات منذ شهر أبريل الماضي.وأضافت الصحيفة أن "كيم" أشرف على عملية الإطلاق، وتعهد بمواصلة المشاركة في الهجمات العسكري القوية حتى يعترف "الإمبرياليون الأمريكيون والخونة الدمى في كوريا الجنوبية" بالهزيمة والتخلي عن سياساتهم العدائية تجاه كوريا الشمالية.وادعت الصحيفة أن الإطلاق الأخير استهدف حماية أمن وسلامة الدولة في المنطقة من ويلات الحرب النووية، وأنه جاء في إطار جهود تعزيز حق كوريا الشمالية في الدفاع عن النفس، لقمع الأنشطة العسكرية الخطيرة من قبل قوات العدو.