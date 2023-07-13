الرئيس يون يصل إلى بولندا في زيارة رسمية

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وصل الرئيس "يون صوك يول" إلى بولندا أمس الأربعاء بعد اختتام رحلته إلى ليتوانيا، حيث حضر قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو".ووصل "يون" والوفد المرافق له إلى مطار "وارسو شوبان" في حوالي الساعة 6:30 من مساء أمس الأربعاء في زيارة تستغرق 3 أيام، بدعوة من الرئيس البولندي "أندريه دودا".وكان البند الأول في برنامج رحلة الرئيس يون هو لقاء مع الكوريين الجنوبيين المقيمين في بولندا الواقعة في وسط أوربا، حيث أعرب عن أمله في أن يعمق البلدان تعاونهما بعد أن أصبحا شريكين استراتيجيين رئيسيين.ووفقا للمكتب الرئاسي الكوري، أشار "يون" إلى أن حجم التجارة الثنائية بين كوريا الجنوبية وبولندا وصل إلى مستوى قياسي بلغ 9 مليارات دولار أمريكي في العام الماضي، وأن أكثر من 200 شركة كورية تمارس أعمالها في بولندا حاليا.وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، سيعقد "يون" قمة مع "دودا" لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاستراتيجية، بما في ذلك الصناعات الدفاعية ومحطات الطاقة النووية.وتتضمن زيارة "يون" أيضا حضور منتدى للأعمال، حيث يرافقه وفد اقتصادي عالي المستوى مكون من 89 عضوا.وقال المكتب الرئاسي إنه من المقرر أن توقع كوريا الجنوبية وبولندا خلال هذه الزيارة العشرات من مذكرات التفاهم بشأن صناعات التكنولوجيا الفائقة والبنية التحتية.