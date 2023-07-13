مجلس الأمن يناقش في اجتماع طارئ الصاروخ الكوري الشمالي العابر للقارات

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من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا اليوم الخميس لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات أمس الأربعاء.ونشرت بريطانيا، التي تتولى حاليا رئاسة المجلس، تغريدة على صفحتها على "تويتر" قالت فيها إنه سيتم عقد اجتماع طارئ في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ أمس.ومن ناحية أخرى، أوضح تقرير نشرته وكالة "رويترز" أن الاجتماع سيُعقد بناء على طلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان. وأشار التقرير إلى أن الإطلاق الأخير يأتي بعد أن اعترضت كوريا الشمالية في سلسلة من البيانات الانتقادية على رحلة استطلاعية منتظمة لطائرات تجسس أمريكية، والزيارة المزمعة لغواصة صاروخية نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية.ومن ناحية أخرى، أدان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ العابرة للقارات في بيان أصدره المتحدث باسمه "ستيفان دوجاريك" أمس، حيث دعا كوريا الشمالية إلى الوفاء الكامل بجميع الالتزامات الدولية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.